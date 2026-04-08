Visite guidée du bourg Le Luart
Visite guidée du bourg Le Luart dimanche 24 mai 2026.
Le Luart
Visite guidée du bourg
Place de l’église Le Luart Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
En compagnie d’une guide-conférencière et des élèves de l’école du Luart, cette visite vous permettra de découvrir le centre bourg du Luart et ses principaux éléments de patrimoine.
Cette visite s’insère dans un programme la journée avec différentes animations.
– Rendez-vous Place de l’Église.
– Programme complet et renseignements auprès de l’Office de tourisme du Perche Émeraude
– Gratuit
Dans le cadre des Escapades culturelles en partenariat avec la commune, la communauté de communes du Perche Émeraude (Centre culturel de la Laverie et Office de tourisme) .
Place de l’église Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21 accueil@tourisme-lafertebernard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée du bourg Le Luart a été mis à jour le 2026-04-08 par Pays Perche Sarthois
À voir aussi à Le Luart (Sarthe)
- Circuit des deux chênes Le Luart Sarthe 1 mai 2026
- Escapade Culturelle Le Luart 24 mai 2026
- Comice agricole Le Luart 4 juillet 2026
- Comice agricole vide greniers et animations diverses Le Luart 5 juillet 2026