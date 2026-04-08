Le Luart

Visite guidée du bourg

Place de l’église Le Luart Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

En compagnie d’une guide-conférencière et des élèves de l’école du Luart, cette visite vous permettra de découvrir le centre bourg du Luart et ses principaux éléments de patrimoine.

Cette visite s’insère dans un programme la journée avec différentes animations.

– Rendez-vous Place de l’Église.

– Programme complet et renseignements auprès de l’Office de tourisme du Perche Émeraude

– Gratuit

Dans le cadre des Escapades culturelles en partenariat avec la commune, la communauté de communes du Perche Émeraude (Centre culturel de la Laverie et Office de tourisme) .

Place de l’église Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 21 21 accueil@tourisme-lafertebernard.fr

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English :

L’événement Visite guidée du bourg Le Luart a été mis à jour le 2026-04-08 par Pays Perche Sarthois