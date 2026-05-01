Le Luart

Sessions Pickleball

Gymnase Salle de sport Le Luart Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 11:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Sessions gratuites; Le pickleball ou tennis léger est un sport de raquette, pratiqué en intérieur ou en extérieur .

Gymnase Salle de sport Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Sessions Pickleball Le Luart a été mis à jour le 2026-04-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude