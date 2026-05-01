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Sessions Pickleball Le Luart

Sessions Pickleball Le Luart samedi 9 mai 2026.

Adresse : Gymnase Salle de sport

Ville : 72390 Le Luart

Département : Sarthe

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Luart

Sessions Pickleball

Gymnase Salle de sport Le Luart Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 11:30:00

Date(s) :
2026-05-09

Sessions gratuites; Le pickleball ou tennis léger est un sport de raquette, pratiqué en intérieur ou en extérieur   .

Gymnase Salle de sport Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Sessions Pickleball Le Luart a été mis à jour le 2026-04-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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