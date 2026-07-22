Escapade en trottinette Good Morning Oléron La Brée-les-Bains
mercredi 22 juillet 2026 · La Brée-les-Bains
Informations pratiques
La Brée-les-Bains
Escapade en trottinette Good Morning Oléron
22 rue du Douhet La Brée-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-22 08:00:00
fin : 2026-07-31 10:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29
Good Morning Oléron, l’escapade matinale signée Planete Trott une découverte douce de l’île au lever du jour. Petit‑déjeuner convivial, paysages qui s’éveillent entre port du Douhet, marais, littoral et écluses à poissons. Une parenthèse lumineuse.
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22 rue du Douhet La Brée-les-Bains 17840 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 83 94 58 msalvadori@mawak.fr
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English : Scooter Getaway: Good Morning Oléron
Good Morning Oléron, a morning getaway presented by Planete Trott: a leisurely exploration of the island at daybreak. A friendly breakfast, with the scenery coming to life between the Port du Douhet, the marshes, the coastline, and the fish locks. A bright and cheerful interlude.
L’événement Escapade en trottinette Good Morning Oléron La Brée-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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