Escapade Nature & Géants

La Roche-Clermault Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La journée débutera par une immersion au cœur du marais de Taligny, seule réserve naturelle régionale d’Indre-et-Loire. Entourés d’une végétation luxuriante, vous observerez des plantes originales qui poussent la tête au soleil et les pieds dans l’eau ! apprenez à les reconnaitre et découvrez leurs usages passés. Rendez-vous ensuite à la Devinière, maison d’enfance de Rabelais. Une fois sur place les jardins vous offrent leur écrin pour un pique-nique sorti du panier. L’’appétit satisfait, profitez d’une lecture du paysage rythmée par les aventures épiques des géants de Rabelais.

•Public famille

•Encadrement par des médiateurs naturalistes et patrimoniaux

•Prévoir votre pique-nique

•Tout public

•Tarifs 10€ 9€

•réservation: ebilletterie du musée Rabelais- La Devinière 10 .

La Roche-Clermault 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 91 18

English :

The day begins with an immersion in the heart of the Taligny marsh, Indre-et-Loire?s only regional nature reserve. Surrounded by luxuriant vegetation, you’ll observe original plants that grow with their heads in the sun and their feet in the water!

