Le petit monde du géant de pierre, Parc de la forteresse royale de Chinon, La Roche-Clermault

Le petit monde du géant de pierre 6 et 7 juin Parc de la forteresse royale de Chinon Indre-et-Loire

13€/15€ ; limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Le petit monde du géant de pierre

Du château fort médiéval au site touristique actuel (en passant par la pépinière de mûriers du 19e siècle), venez découvrir l’histoire du parc arboré de la forteresse royale. Une vie secrète s’y est développée, presque invisible.

Elle se cache autour de nous, nous survole et s’éveille aux fils des saisons.

Parc de la forteresse royale de Chinon 2 rue du Château 37500 Chinon La Roche-Clermault 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 13 45 http://www.forteressechinon.fr Forteresse médiévale avec : remparts du XIe siècle, tours du XIIe siècle, donjon du XIIIe siècle et logis royaux des XIVe et XVe siècles qui ont abrité la rencontre entre Jeanne d’Arc et Charles VII. A 40 min au sud-ouest de Tours par l’A85, prendre la sortie n°9. A 25 min de Fontevraud l’Abbaye.

Le petit monde du géant de pierre

©Leonard_de_Serres