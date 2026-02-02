Escapade Nature La Nature en Ville

16 Chemin des Grosses Plantes Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-19 20:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Découvrez comment la nature trouve sa place et s’adapte au cœur de la ville !

Avec l’Escapade Nature La Nature en Ville , partez à la découverte de la faune et de la flore urbaines et apprenez comment elles s’adaptent, parfois discrètement, à nos espaces du quotidien.

Une sortie accessible à tous, idéale pour mieux comprendre les interactions entre la ville et la nature.

Rendez-vous à 18h au parking de l’Espace Naturel Sensible des Garettes à Bourges.

Une escapade enrichissante pour observer, comprendre et s’émerveiller… tout près de chez soi.

Cette activité est gratuite et accessible sur réservation auprès de l’association Nature 18. .

16 Chemin des Grosses Plantes Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover how nature is finding its place and adapting to the heart of the city!

L’événement Escapade Nature La Nature en Ville Bourges a été mis à jour le 2026-02-02 par OT BOURGES