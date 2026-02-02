Escapade Nature La Nature en Ville Bourges
16 Chemin des Grosses Plantes Bourges Cher
Début : 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-19 20:00:00
2026-05-19
Découvrez comment la nature trouve sa place et s’adapte au cœur de la ville !
Avec l’Escapade Nature La Nature en Ville , partez à la découverte de la faune et de la flore urbaines et apprenez comment elles s’adaptent, parfois discrètement, à nos espaces du quotidien.
Une sortie accessible à tous, idéale pour mieux comprendre les interactions entre la ville et la nature.
Rendez-vous à 18h au parking de l’Espace Naturel Sensible des Garettes à Bourges.
Une escapade enrichissante pour observer, comprendre et s’émerveiller… tout près de chez soi.
Cette activité est gratuite et accessible sur réservation auprès de l’association Nature 18. .
16 Chemin des Grosses Plantes Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org
English :
Discover how nature is finding its place and adapting to the heart of the city!
