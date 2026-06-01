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Escapade Rosé au Château Soucherie Beaulieu-sur-Layon

Escapade Rosé au Château Soucherie Beaulieu-sur-Layon samedi 13 juin 2026.

Adresse : Lieu-dit la Soucherie

Ville : 49750 Beaulieu-sur-Layon

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Beaulieu-sur-Layon

Escapade Rosé au Château Soucherie

Lieu-dit la Soucherie Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Portes ouvertes du Château Soucherie 13 juin
Venez découvrir le domaine !

Au programme visites & dégustations, jeu des arômes, jeu de piste, jeu concours… et une soirée rosé avec DJ et planches apéritives.

* Foodtruck Marinade & Co sur place le midi

* 10h00 22h00 | Soirée musicale dès 18h00

* Château Soucherie, 25 min d’Angers

Entrée libre et gratuite

On vous attend nombreux !   .

Lieu-dit la Soucherie Beaulieu-sur-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire   contact@soucherie.fr

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English :

Château Soucherie open house June 13

L’événement Escapade Rosé au Château Soucherie Beaulieu-sur-Layon a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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