Escapade Rosé au Château Soucherie Beaulieu-sur-Layon
Escapade Rosé au Château Soucherie Beaulieu-sur-Layon samedi 13 juin 2026.
Beaulieu-sur-Layon
Escapade Rosé au Château Soucherie
Lieu-dit la Soucherie Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Portes ouvertes du Château Soucherie 13 juin
Venez découvrir le domaine !
Au programme visites & dégustations, jeu des arômes, jeu de piste, jeu concours… et une soirée rosé avec DJ et planches apéritives.
* Foodtruck Marinade & Co sur place le midi
* 10h00 22h00 | Soirée musicale dès 18h00
* Château Soucherie, 25 min d’Angers
Entrée libre et gratuite
On vous attend nombreux ! .
Lieu-dit la Soucherie Beaulieu-sur-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@soucherie.fr
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English :
Château Soucherie open house June 13
L’événement Escapade Rosé au Château Soucherie Beaulieu-sur-Layon a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages