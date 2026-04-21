Les Martys

ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE LES MARTYS N°12

Les Martys Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 07:30:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Les associations de randonnée de la Montagne Noire vous proposent pour le week-end de Pentecôte un programme de 12 randonnées accompagnées.

Randonnée n°12 Direction Nord-Est vers Les Martys en passant par Faloque, le repas sera pris aux Martys puis direction jusqu’au lac de Laprade pour redescendre sur Fontiers-Cabardès par les bruyères des Augers.

Distance 19,5 km

Dénivelé +450m

Accueil dans la salle polyvalente à 7h30

Départ de la rando à 8 h.

Repas dans la salle polyvalente pour 12 € dont 3 € inclus pour compléter votre repas auprès des artisans producteurs présents dans la salle/animation musicale.

La réservation des repas doit se faire par téléphone au 06 85 40 97 01 ou par mail à martysloisiraude@gmail.com au plus tard le 20 mai.

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Les Martys 11390 Aude Occitanie +33 6 72 47 22 01 martysloisiraude@gmail.com

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English :

The Montagne Noire hiking associations are offering a program of 12 guided hikes for the Whitsun weekend.

Hike n°12: Head northeast towards Les Martys, passing through Faloque. Lunch will be taken in Les Martys, then on to Laprade lake, before descending to Fontiers-Cabardès via the Augers heath.

Distance: 19.5 km

Difference in altitude: +450m

Welcome in the salle polyvalente at 7:30 a.m

Hike starts at 8 a.m.

Meal in the multi-purpose hall for 12 ? including 3 ? to supplement your meal from the artisan producers present in the hall/musical entertainment.

Meal reservations must be made by telephone on 06 85 40 97 01 or by e-mail to martysloisiraude@gmail.com no later than May 20.

L’événement ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE LES MARTYS N°12 Les Martys a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Montagne Noire