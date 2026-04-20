ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE LES MARTYS N°8 Les Martys
ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE LES MARTYS N°8 Les Martys lundi 25 mai 2026.
Les Martys
ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE LES MARTYS N°8
Les Martys Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 08:30:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Les associations de randonnée de la Montagne Noire vous proposent pour le week-end de Pentecôte un programme de 12 randonnées accompagnées.
Randonnée n°8 Direction vers l’est pour remonter l’Orbiel avec un retour par le parcours de santé.
Distance 10,5 km
Dénivelé +200m
Accueil dans la salle polyvalente à 8h30
Départ de la rando à 9 h.
Repas dans la salle polyvalente pour 12 € dont 3 € inclus pour compléter votre repas auprès des artisans producteurs présents dans la salle/animation musicale.
La réservation des repas doit se faire par téléphone au 06 85 40 97 01 ou par mail à martysloisiraude@gmail.com au plus tard le 20 mai.
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Les Martys 11390 Aude Occitanie +33 6 71 44 25 69 martysloisiraude@gmail.com
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English :
The Montagne Noire hiking associations are offering a program of 12 guided hikes for the Whitsun weekend.
Hike n°8: Head east up the Orbiel, returning via the fitness trail.
Distance: 10.5 km
Difference in altitude: +200m
Welcome in the salle polyvalente at 8:30 a.m
Hike starts at 9 a.m.
Meal in the multi-purpose hall for 12 ? including 3 ? to supplement your meal from the artisan producers present in the hall/musical entertainment.
Meal reservations must be made by telephone on 06 85 40 97 01 or by e-mail to martysloisiraude@gmail.com no later than May 20.
L’événement ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE LES MARTYS N°8 Les Martys a été mis à jour le 2026-04-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Montagne Noire