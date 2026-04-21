Les Martys

ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE LES MARTYS N°9

Les Martys Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 08:30:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Les associations de randonnée de la Montagne Noire vous proposent pour le week-end de Pentecôte un programme de 12 randonnées accompagnées.

Randonnée n°9 Direction plein nord pour flirter avec la Sagne Grande, un espace naturel sensible qui héberge une flore et une faune d’exception comme la droséra, la linaigrette ou encore l’anax empereur.

Distance 11 km

Dénivelé +180 m

Accueil à la salle polyvalente à 8 h 30

Départ de la rando à 9 h.

Repas dans la salle polyvalente pour 12 € dont 3 € inclus pour compléter votre repas auprès des artisans producteurs présents dans la salle/animation musicale.

La réservation des repars doit se faire par téléphone au 06 85 40 97 01 ou par mail à martysloisirsaude@gmail.com avant le 20 mai 2026.

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Les Martys 11390 Aude Occitanie +33 6 70 87 06 45

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English :

The Montagne Noire hiking associations are offering a program of 12 guided hikes for the Whitsun weekend.

Hike n°9: Head due north to flirt with the Sagne Grande, a sensitive natural area home to exceptional flora and fauna such as droséra, linaigrette and anax empereur.

Distance: 11 km

Difference in altitude: +180 m

Welcome at the salle polyvalente at 8:30 a.m

Hike starts at 9 a.m.

Meal in the salle polyvalente for 12 ? including 3 ? to supplement your meal from the artisan producers present in the hall/musical entertainment.

Reservations must be made by telephone on 06 85 40 97 01 or by e-mail to martysloisirsaude@gmail.com before May 20, 2026.

L’événement ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE LES MARTYS N°9 Les Martys a été mis à jour le 2026-04-21 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Montagne Noire