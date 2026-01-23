Escapades familiales- Ludilac

Base de loisirs La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Destinée à la famille, 8 questions sur un parcours de 2,4 km vous feront découvrir en s’amusant la base de loisirs de la Ferté Macé. Jeu des différences, QCM, vrai ou faux…des questions variées vous feront cogiter sans se prendre la tête.

Dans ce parcours d’orientation, les balises sont déclenchées lorsque tu arrives à proximité des points indiqués sur la carte. Sers-toi de ta boussole et c’est parti!

Les tablettes sont prêtées afin qu’une promenade autour du lac se transforme en une aventure .

Base de loisirs La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escapades familiales- Ludilac

L’événement Escapades familiales- Ludilac La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-01-23 par Flers agglo