Escapades nature Balade découverte Ménétréol-sur-Sauldre jeudi 9 juillet 2026.

Tourbière des Landes Ménétréol-sur-Sauldre Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09 19:00:00

2026-07-09

Lors de cette fin de journée estivale, venez découvrir les richesses de cette tourbière et admirer ses plantes carnivores les droséras.
Par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire. 5  .

Tourbière des Landes Ménétréol-sur-Sauldre 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28 

On this late summer’s day, come and discover the riches of this peat bog and admire its carnivorous plants: the drosera.

