Escapades nature Balade découverte Ménétréol-sur-Sauldre

Escapades nature Balade découverte
Tourbière des Landes Ménétréol-sur-Sauldre Cher
Tarif : 5 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09 19:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Lors de cette fin de journée estivale, venez découvrir les richesses de cette tourbière et admirer ses plantes carnivores les droséras.
Par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire. 5 .
Tourbière des Landes Ménétréol-sur-Sauldre 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
English :
On this late summer’s day, come and discover the riches of this peat bog and admire its carnivorous plants: the drosera.
