Escapades nature Balade découverte Ménétréol-sur-Sauldre

Escapades nature Balade découverte

Tourbière des Landes Ménétréol-sur-Sauldre Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-09 19:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Lors de cette fin de journée estivale, venez découvrir les richesses de cette tourbière et admirer ses plantes carnivores les droséras.

Par le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire. 5 .

Tourbière des Landes Ménétréol-sur-Sauldre 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

English :

On this late summer’s day, come and discover the riches of this peat bog and admire its carnivorous plants: the drosera.

