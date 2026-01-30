Escapades Nature Les plantes carnivores Ménétréol-sur-Sauldre

Escapades Nature Les plantes carnivores

Tourbière des Landes Ménétréol-sur-Sauldre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Découvrez le monde étonnant des plantes carnivores et apprenez comment ces végétaux fascinants piègent les insectes pour survivre dans des milieux pauvres en nutriments.

Par Nature 18 .

Tourbière des Landes Ménétréol-sur-Sauldre 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org

English :

Discover the amazing world of carnivorous plants and learn how these fascinating plants trap insects to survive in nutrient-poor environments.

