Escapades Nature Les plantes carnivores Ménétréol-sur-Sauldre

Tourbière des Landes Ménétréol-sur-Sauldre Cher
Gratuit
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
2026-06-20
Découvrez le monde étonnant des plantes carnivores et apprenez comment ces végétaux fascinants piègent les insectes pour survivre dans des milieux pauvres en nutriments.
Par Nature 18 .
Tourbière des Landes Ménétréol-sur-Sauldre 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org
English :
Discover the amazing world of carnivorous plants and learn how these fascinating plants trap insects to survive in nutrient-poor environments.
