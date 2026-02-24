Escap’archéo Site archéologique Villa Gallo Romaine Saint-Saturnin-du-Bois

Escap’archéo

Site archéologique Villa Gallo Romaine 25 bis rue des Tilleuls Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-13

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-04-13 2026-07-06

Vous êtes coincés dans le passé. Collectez des indices pour réparer la machine à voyager dans le temps !

Ouvert à tous à partir de 8 ans.

Les mineurs restent sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur payant.

Site archéologique Villa Gallo Romaine 25 bis rue des Tilleuls Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com

English :

You’re stuck in the past. Collect clues to repair the time machine!

Open to children aged 8 and over.

Minors must be accompanied by a paying adult.

