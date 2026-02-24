Escap’archéo Site archéologique Villa Gallo Romaine Saint-Saturnin-du-Bois
Escap’archéo
Site archéologique Villa Gallo Romaine 25 bis rue des Tilleuls Saint-Saturnin-du-Bois Charente-Maritime
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Date : 

Début : Lundi 2026-04-13

fin : 2026-08-17
Début : Lundi 2026-04-13
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-04-13 2026-07-06
Vous êtes coincés dans le passé. Collectez des indices pour réparer la machine à voyager dans le temps !
Ouvert à tous à partir de 8 ans.
Les mineurs restent sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur payant.
.
Site archéologique Villa Gallo Romaine 25 bis rue des Tilleuls Saint-Saturnin-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 01 12 10 contact@aunis-maraispoitevin.com
English :
You’re stuck in the past. Collect clues to repair the time machine!
Open to children aged 8 and over.
Minors must be accompanied by a paying adult.
L’événement Escap’archéo Saint-Saturnin-du-Bois a été mis à jour le 2026-02-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin