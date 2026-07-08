Informations pratiques

Audierne

Escape game à Aquacap Cap de relever le défi ?

Piscine AQUACAP Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-08

Une étrange pollution a été détectée dans l’eau de la piscine… et le technicien chargé de résoudre le problème est introuvable !

Votre mission prendre sa place et mener l’enquête.

Partez à la recherche des documents cachés, déchiffrez les indices, relevez les défis et découvrez enfin comment neutraliser la pollution avant qu’il ne soit trop tard. Observation, logique et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés pour réussir cette mission !

Alors, prêts à enfiler votre casquette d’enquêteur et à sauver la piscine ?

Infos pratiques

– Équipe de 2 à 5 personnes

– À partir de 8 ans

– Les enfants doivent savoir nager et être accompagnés d’un ou plusieurs adultes.

– Tous les mercredis à partir de 14h30 et tous les jeudis à partir de 17h

– Tarif 44 € par équipe (entrée piscine comprise)

Réservation obligatoire à l’accueil d’Aquacap ou en ligne https://my.big-captain.com/site/aquacap/sessions/6932 .

Piscine AQUACAP Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 07 74

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English :

L’événement Escape game à Aquacap Cap de relever le défi ? Audierne a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz