Paluel

Escape game à la centrale nucléaire

Centrale nucléaire EDF Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Plongez dans un univers captivant où science, enquête et esprit d’équipe se rencontrent! Dans ce parcours immersif, les participants découvrent de grands pionniers qui ont marqué l’histoire scientifique Enrico Fermi et la naissance de la pile atomique ou bien encore Pierre et marie Curie et leurs avancées majeures sur la radioactivité. A travers des énigmes ludiques et expérimentales, chacun développe sa culture scientifique tout en s’amusant. Une aventure enrichissante et accessible à tous, pour vivre la science autrement!

RDV à l’espace Odyssélec.

Du 6 juillet au 28 août les mardis, jeudis, séances à 10h , 13h30 et 15h30 . Sur inscription 24h à l’avance.

Inscription obligatoire au minimum 24 heures à l’avance. Gratuit. .

Centrale nucléaire EDF Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 50 58 80 93 paluel-cip-visites@edf.fr

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English : Escape game à la centrale nucléaire

L’événement Escape game à la centrale nucléaire Paluel a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre