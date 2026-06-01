Hasparren

Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 15:00:00

fin : 2026-08-18 18:30:00

Date(s) :

2026-08-18

La chapelle du Sacré-Cœur ouvre exceptionnellement ses portes pour une expérience immersive unique. Entre patrimoine et fiction, plongez dans un escape game scénarisé (nouveau en 2026)au cœur des fresques et des mystères du lieu.

Après un étrange phénomène provoqué par un orage, les visiteurs se retrouvent prisonniers. Observation, réflexion et esprit d’équipe seront indispensables pour résoudre les énigmes et retrouver le chemin du présent.

Une aventure originale à vivre en famille ou entre amis, dans un lieu chargé d’histoire.

Groupes d’adultes ou en famille de 2 à 5 personnes maximum. Selon le nombre d’inscrits, vous pourrez être amené à partager l’aventure avec d’autres personnes. 3 créneaux 15h, 16h15 et 17h30.

Se présenter 10 minutes avant le début du jeu. .

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur

L’événement Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur Hasparren a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Pays Basque