Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur Hasparren
Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur Hasparren mercredi 26 août 2026.
Hasparren
Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur
Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26 18:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Nouveau parcours 2026.
Saurez-vous trouver le trésor et s’échapper à temps?
3 créneaux (15h, 16h, 17h).
Possibilité de privatiser d’escape game ( max 6 personnes).
Réservation obligatoire. .
Chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur
L’événement Escape Game à la chapelle du Sacré Coeur Hasparren a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Pays Basque