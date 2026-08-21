Escape game « À la recherche de la tombe mérovingienne », Musée archéologique, Guiry-en-Vexin

Informations pratiques

Escape game « À la recherche de la tombe mérovingienne » 19 et 20 septembre Musée archéologique Val-d’Oise

Places limitées – Inscription sur place le jour de l’événement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

À la recherche de la tombe mérovingienne

Alerte au laboratoire !

Le professeur Perin, spécialiste du début du Moyen Âge, est formel : une précieuse fibule mérovingienne en forme d’oiseau a disparu ! L’objet était encore là il y a quelques instants… mais le transporteur chargé de l’emmener au musée arrive dans moins de trente minutes. Le temps presse. Fouillez, observez, déduisez. Chaque indice peut vous rapprocher de la vérité. Saurez-vous retrouver la fibule à temps ? Le compte à rebours est lancé… relèverez-vous le défi ?

Escape game créé par TerreHistoire Conseil

Inscription sur place le jour de l’événement

Musée archéologique 4 Place du Château, 95450 Guiry-en-Vexin, France Guiry-en-Vexin 95450 Val-d’Oise Île-de-France +33134338600 https://musee-archeologique-valdoise.fr Héritier d’un premier musée associatif créé par le Centre de recherches archéologiques du Vexin français (CRAVF), le Musée archéologique du Val d’Oise invite à un voyage dans le temps, de la Préhistoire à l’époque contemporaine. Inauguré en 1983, ce musée départemental est consacré à la conservation, à l’étude et à la valorisation du patrimoine archéologique du Val d’Oise. Il conserve plus de 22 000 objets inscrits à l’inventaire Musée de France, ainsi que plusieurs dizaines de milliers de pièces d’étude issues des fouilles menées sur le territoire depuis plus d’un demi-siècle. Des outils en silex aux vestiges gallo-romains, les collections retracent près de 90 millions d’années d’histoire naturelle et 200 000 ans d’occupation humaine, révélant les liens entre les habitants, leur territoire et l’évolution des paysages. Accès : Paris A86 / A15 Cergy Pontoise / D14 sortie n°17

Escape game « À la recherche de la tombe mérovingienne »

©CDVO/Cyrielle Priot