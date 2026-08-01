Escape Game A la recherche des plans oubliés 43 Grande Rue Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Escape Game A la recherche des plans oubliés

43 Grande Rue 28 av. de Rostov-sur-le-Don Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 17:00:00

fin : 2026-08-11 18:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Il y a 1700 ans, un architecte a perdu les plans des thermes romains du Mans, et maintenant c’est à vous de les retrouver ! Un jeu de piste à la découverte des thermes en y mêlant curiosité, énigmes et réflexion pour toute la famille !

Jauge de 6 personnes.

Attention pas de billetterie sur place. .

43 Grande Rue 28 av. de Rostov-sur-le-Don Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Escape Game A la recherche des plans oubliés Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72