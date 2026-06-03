Esparros

Escape Game: à la recherche du manuscrit de Boaistuau

à la Bibliothèque ESPARROS Esparros Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-01

Un manuscrit disparu, des énigmes à résoudre, fouillez, observez, réfléchissez

Inscriptions par tél au 06 81 33 03 37 ou sur Facebook bibliothèque d’Esparros

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à la Bibliothèque ESPARROS Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie bibliotheque.esparros@orange.fr

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English :

A missing manuscript, riddles to solve, search, observe, reflect..

Register by phone 06 81 33 03 37 or on Facebook Esparros library

L’événement Escape Game: à la recherche du manuscrit de Boaistuau Esparros a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65