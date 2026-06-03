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Escape Game: à la recherche du manuscrit de Boaistuau à la Bibliothèque Esparros

Escape Game: à la recherche du manuscrit de Boaistuau à la Bibliothèque Esparros mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : à la Bibliothèque

Adresse : ESPARROS

Ville : 65130 Esparros

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif :

Esparros

Escape Game: à la recherche du manuscrit de Boaistuau

à la Bibliothèque ESPARROS Esparros Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-07-01

Un manuscrit disparu, des énigmes à résoudre, fouillez, observez, réfléchissez
Inscriptions par tél au 06 81 33 03 37 ou sur Facebook bibliothèque d’Esparros
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à la Bibliothèque ESPARROS Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie   bibliotheque.esparros@orange.fr

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English :

A missing manuscript, riddles to solve, search, observe, reflect..
Register by phone 06 81 33 03 37 or on Facebook Esparros library

L’événement Escape Game: à la recherche du manuscrit de Boaistuau Esparros a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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