Escape Game: à la recherche du manuscrit de Boaistuau à la Bibliothèque Esparros
Escape Game: à la recherche du manuscrit de Boaistuau à la Bibliothèque Esparros mercredi 1 juillet 2026.
Esparros
Escape Game: à la recherche du manuscrit de Boaistuau
à la Bibliothèque ESPARROS Esparros Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-01
Un manuscrit disparu, des énigmes à résoudre, fouillez, observez, réfléchissez
Inscriptions par tél au 06 81 33 03 37 ou sur Facebook bibliothèque d’Esparros
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à la Bibliothèque ESPARROS Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie bibliotheque.esparros@orange.fr
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English :
A missing manuscript, riddles to solve, search, observe, reflect..
Register by phone 06 81 33 03 37 or on Facebook Esparros library
L’événement Escape Game: à la recherche du manuscrit de Boaistuau Esparros a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65