Escape game à l’espace Rabelais, Espace Rabelais – Musée interactif du vin, Bagnols-sur-Cèze

Informations pratiques

Escape game à l’espace Rabelais Samedi 19 septembre, 10h00 Espace Rabelais – Musée interactif du vin Gard

Gratuit. Tout public. Durée : 40 à 50 minutes. Réservation obligatoire.

Équipes de 4 à 6 personnes par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

L’Espace Rabelais ouvre ses portes pour un week-end d’expériences ludiques, gourmandes et sensorielles au cœur du patrimoine viticole des Côtes du Rhône gardoises.

Accueil et visite libre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. L’ensemble des animations est gratuit.

Escape game « Le mystère de l’Espace Rabelais »

Plongez dans un jeu d’énigmes immersif mêlant réflexion et parcours sensoriel. En équipe, faites appel à votre logique et à vos sens pour résoudre le mystère et parvenir à déverrouiller la porte.

Espace Rabelais – Musée interactif du vin Place Mallet, 30200 Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie 04 66 39 44 45 https://www.provenceoccitane.com https://www.facebook.com/laProvenceOccitane?locale=fr_FR Ludique, interactif et chaleureux, cet espace vous emmène au cœur du vignoble des Côtes du Rhône Gardoises et vous invite à une expérience sensorielle : la découverte d’un territoire et de son terroir, des savoir-faire, des hommes et des femmes qui en font la richesse… un voyage initiatique dans l’univers du précieux nectar allant de la vigne au verre !

A visiter entre amis ou en famille, les enfants peuvent découvrir la vigne et le raisin tout en s’amusant.

Des ateliers sont proposés durant l’année : dégustation-découverte, initiation, accord Mets & Vins, atelier d’assemblage, … Parkings à proximité, rac à vélo, rampe d’accès

L’Espace Rabelais ouvre ses portes pour un week-end d’expériences ludiques, gourmandes et sensorielles au cœur du patrimoine viticole des Côtes du Rhône gardoises.

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