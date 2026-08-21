Parenthèse musicale à la harpe, Hôtel de ville, Bagnols-sur-Cèze
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Bagnols-sur-Cèze
Informations pratiques
Parenthèse musicale à la harpe Samedi 19 septembre, 18h00 Hôtel de ville Gard
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Moment musical à la harpe
Laissez-vous porter par l’élégance de la harpe lors de cette parenthèse musicale.
Venez profiter d’une représentation donnée par la harpiste Agnès Duhamet, dans la cour intérieure de l’Hôtel de ville.
En cas de mauvais temps, la représentation se déroulera dans le hall de l’Hôtel de ville.
Hôtel de ville Place Auguste-Mallet, 30200 Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie 0466505050 http://bagnolssurceze.fr
Moment musical à la harpe
©Agnès Duhamet
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