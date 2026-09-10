Escape Game à Pondaurat : Voyage au temps des Antonins !, Commanderie de Saint-Antoine, Pondaurat

Informations pratiques

Escape Game à Pondaurat : Voyage au temps des Antonins ! 19 et 20 septembre Commanderie de Saint-Antoine Gironde

Gratuit. Sur réservation. Groupe de 6-8 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Escape game à Pondaurat : osez un voyage au temps des Antonins !

Et si, le temps d’un jeu, vous étiez projetés en plein Moyen Âge, au cœur de la commanderie Saint-Antoine de Pondaurat ?

Plongez dans l’univers fascinant des moines hospitaliers de l’ordre des Antonins, gardiens d’un savoir ancien et mystérieux. Fondé à la fin du XIe siècle, l’ordre de Saint-Antoine avait pour mission de soigner les malades atteints du terrible « mal des Ardents », également appelé « feu de Saint-Antoine ».

Votre mission : percer les secrets de la commanderie et retrouver, en 75 minutes, le remède qui vous permettra de revenir en 2026 avant qu’il ne soit trop tard.

Communiquez, observez, réfléchissez et, surtout, ne vous fiez jamais aux apparences.

Départs le samedi 19 septembre à 14h, 14h30, 16h et 16h30, puis le dimanche 20 septembre à 11h, 11h30, 14h, 14h30, 16h et 16h30

Jeu accessible aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans, par groupes de 8 personnes maximum.

Réservation indispensable au 06 82 85 37 66

Réunissez votre équipe, relevez le défi et vivez une aventure historique aussi ludique qu’inoubliable !

Commanderie de Saint-Antoine Place de l’Eglise, 33190 Pondaurat Pondaurat 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 58 62 68 20 http://www.acsap-pondaurat.com [{« type »: « phone », « value »: « 0682853766 »}, {« type »: « email », « value »: « acsap.pondaurat@gmail.com »}] La commanderie est accolée à l’église de Pondaurat. Bâtiment classé au titre des Monuments historiques, il a été entièrement rénové ces dernières années et héberge un centre culturel ainsi qu’une halte pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Signalétique : suivre église. Parkings à proximité.

Escape game à Pondaurat : osez le voyage au temps des Antonins !

©Antoine Messéan