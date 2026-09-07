Visite commentée de l’église de Saint-Martin de Montphélix, Eglise Saint-Martin de Montphélix, Pondaurat

Informations pratiques

Visite commentée de l’église de Saint-Martin de Montphélix 19 et 20 septembre Eglise Saint-Martin de Montphélix Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’église Saint-Martin de Montphélix, le plus ancien édifice de Pondaurat, et laissez-vous conter l’histoire du village.

D’origine romane, l’église est mentionnée dès 1097 dans le cartulaire de La Réole. Ses murs et son abside datent du XIe siècle, tandis que sa porte romane historiée, située au sud, remonte au XIIe siècle. L’édifice a ensuite été partiellement reconstruit au XVIIe siècle.

Eglise Saint-Martin de Montphélix Eglise Saint-Martin 33190 Pondaurat Pondaurat 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.acsap-pondaurat.com/ L’église Saint-Martin-de-Montphélix, de style roman, est le plus ancien édifice de Pondaurat. Construite au XIe siècle, elle fut partiellement reconstruite au XVIIe siècle. Elle est mentionnée dès 1097 dans le cartulaire de La Réole.

Ses murs et son abside datent du XIe siècle, tandis que sa porte romane historiée, située au sud, remonte au XIIe siècle.

Partez à la découverte de l’église Saint-Martin de Montphélix, dont les origines remontent aux IXᵉ et XIᵉ siècles, et laissez-vous conter l’histoire du village de Pondaurat.

©Antoine Messéan