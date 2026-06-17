Escape game Médiathèque Agon-Coutainville

Agon-Coutainville

Escape game

Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Escape game à la médiathèque. 7-10 ans. Inscription obligatoire. .

Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77

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English : Escape game

L’événement Escape game Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-17 par Coutances Tourisme