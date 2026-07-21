Escape game Alice in Wonderland Salle communale Chaux
samedi 31 octobre 2026 · Salle communale · Chaux
Informations pratiques
Chaux
Escape game Alice in Wonderland
Salle communale 2 Rue Saint-Martin Chaux Territoire de Belfort
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 21:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
L’escape Game, sur le thème d’Alice in Wonderland , se déroule sur 60 min et il est déconseillé aux personnes épileptiques et aux femmes enceintes. Âme sensible s’abstenir!! .
Salle communale 2 Rue Saint-Martin Chaux 90330 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Escape game Alice in Wonderland
L’événement Escape game Alice in Wonderland Chaux a été mis à jour le 2026-07-21 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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