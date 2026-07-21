Escape game Alice in Wonderland Salle communale Chaux

Informations pratiques

Chaux

Escape game Alice in Wonderland

Salle communale 2 Rue Saint-Martin Chaux Territoire de Belfort

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 13:00:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

L’escape Game, sur le thème d’Alice in Wonderland , se déroule sur 60 min et il est déconseillé aux personnes épileptiques et aux femmes enceintes. Âme sensible s’abstenir!! .

Salle communale 2 Rue Saint-Martin Chaux 90330 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Escape game Alice in Wonderland

L’événement Escape game Alice in Wonderland Chaux a été mis à jour le 2026-07-21 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)