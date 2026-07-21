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AGENDA · Chaux

Escape game Alice in Wonderland Salle communale Chaux

dimanche 1 novembre 2026 · Salle communale · Chaux

Informations pratiques

Début
dimanche 1 novembre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Salle communale
Adresse
2 Rue Saint-Martin
Ville
90330 Chaux
Département
Territoire de Belfort
Tarif
14 14 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chaux

Escape game Alice in Wonderland

Salle communale 2 Rue Saint-Martin Chaux Territoire de Belfort

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 13:00:00
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-11-01

L’escape Game, sur le thème d’Alice in Wonderland , se déroule sur 60 min et il est déconseillé aux personnes épileptiques et aux femmes enceintes. Âme sensible s’abstenir!!   .

Salle communale 2 Rue Saint-Martin Chaux 90330 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Escape game Alice in Wonderland

L’événement Escape game Alice in Wonderland Chaux a été mis à jour le 2026-07-21 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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