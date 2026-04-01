Escape Game Archi en panique Office de Tourisme La Clayette

Escape Game Archi en panique

Office de Tourisme 1, rue Gambetta La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-10-20 15:00:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-10-20

Venez aider l’apprenti architecte à terminer le projet de restauration de l’église de Chauffailles.

L’Office de Tourisme Brionnais Sud Bourgogne organise au bureau de Chauffailles un escape game intitulé Archi en panique .

L’occasion de découvrir l’histoire locale, ainsi que les métiers de la restauration du patrimoine. L’objectif ? Aider un apprenti architecte paniqué à terminer le projet de restauration d’une église, en une petite heure, par équipe de cinq personnes maximum.

L’architecte en charge de la restauration de l’église est introuvable ! Les notables du village attendent de valider la proposition. Aidez-nous à reconstituer le devis et la maquette du projet dans l’heure, sinon les travaux seront attribués à notre infâme concurrent !

Venez vous amuser tout en découvrant les métiers de la restauration du patrimoine entre amis ou en famille, à vous de jouer !

Inscription obligatoire au 03 85 26 07 06 auprès de l’Office de Tourisme Brionnais Sud Bourgogne.

2 sessions sont organisées, l’une à 14h et l’autre à 15h30.

Durée 1 heure Gratuit Age minimum 10 ans Tout enfant doit être accompagné d’un adulte .

Office de Tourisme 1, rue Gambetta La Clayette 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 07 06 officedetourisme@bsb.fr

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English : Escape Game Archi en panique

L’événement Escape Game Archi en panique La Clayette a été mis à jour le 2026-03-25 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais