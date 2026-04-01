Escape Game Archi en panique Office de Tourisme La Clayette
Escape Game Archi en panique Office de Tourisme La Clayette mardi 14 avril 2026.
Escape Game Archi en panique
Office de Tourisme 1, rue Gambetta La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-10-20 15:00:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-10-20
Venez aider l’apprenti architecte à terminer le projet de restauration de l’église de Chauffailles.
L’Office de Tourisme Brionnais Sud Bourgogne organise au bureau de Chauffailles un escape game intitulé Archi en panique .
L’occasion de découvrir l’histoire locale, ainsi que les métiers de la restauration du patrimoine. L’objectif ? Aider un apprenti architecte paniqué à terminer le projet de restauration d’une église, en une petite heure, par équipe de cinq personnes maximum.
L’architecte en charge de la restauration de l’église est introuvable ! Les notables du village attendent de valider la proposition. Aidez-nous à reconstituer le devis et la maquette du projet dans l’heure, sinon les travaux seront attribués à notre infâme concurrent !
Venez vous amuser tout en découvrant les métiers de la restauration du patrimoine entre amis ou en famille, à vous de jouer !
Inscription obligatoire au 03 85 26 07 06 auprès de l’Office de Tourisme Brionnais Sud Bourgogne.
2 sessions sont organisées, l’une à 14h et l’autre à 15h30.
Durée 1 heure Gratuit Age minimum 10 ans Tout enfant doit être accompagné d’un adulte .
Office de Tourisme 1, rue Gambetta La Clayette 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 07 06 officedetourisme@bsb.fr
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English : Escape Game Archi en panique
L’événement Escape Game Archi en panique La Clayette a été mis à jour le 2026-03-25 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais