Escape Game au caveau Letenneur Le caveau Letenneur Roncey

Informations pratiques

Roncey

Escape Game au caveau Letenneur

Le caveau Letenneur 23 Le Manuet Roncey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Venez frissonner et enquêter le 30 et 31 octobre dans le lieu insolite du caveau Letenneur. Parmi nos pensionnaires vous aurez l’opportunité de découvrir et d’expérimenter nos méthodes innovantes que vous trouvez nulle part ailleurs

Angoisse, stress et frayeur seront au rendez vous.

Oserez vous relever le défi.

Des équipes seront constituées.

Fortement déconseillé au moins de 12 ans.

Réservation obligatoire. .

Le caveau Letenneur 23 Le Manuet Roncey 50210 Manche Normandie +33 6 08 14 91 48 odelirderoncey@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape Game au caveau Letenneur

L’événement Escape Game au caveau Letenneur Roncey a été mis à jour le 2026-07-31 par Coutances Tourisme