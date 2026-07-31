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Escape Game au caveau Letenneur Le caveau Letenneur Roncey

samedi 31 octobre 2026 · Le caveau Letenneur · Roncey

Escape Game au caveau Letenneur Le caveau Letenneur Roncey

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le caveau Letenneur
Adresse
23 Le Manuet
Ville
50210 Roncey
Département
Manche
Tarif

Roncey

Escape Game au caveau Letenneur

Le caveau Letenneur 23 Le Manuet Roncey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:00:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Venez frissonner et enquêter le 30 et 31 octobre dans le lieu insolite du caveau Letenneur. Parmi nos pensionnaires vous aurez l’opportunité de découvrir et d’expérimenter nos méthodes innovantes que vous trouvez nulle part ailleurs
Angoisse, stress et frayeur seront au rendez vous.
Oserez vous relever le défi.
Des équipes seront constituées.
Fortement déconseillé au moins de 12 ans.
Réservation obligatoire.   .

Le caveau Letenneur 23 Le Manuet Roncey 50210 Manche Normandie +33 6 08 14 91 48  odelirderoncey@gmail.com

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English : Escape Game au caveau Letenneur

L’événement Escape Game au caveau Letenneur Roncey a été mis à jour le 2026-07-31 par Coutances Tourisme

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