Escape Game au caveau Letenneur Le caveau Letenneur Roncey
samedi 31 octobre 2026 · Le caveau Letenneur · Roncey
Informations pratiques
Roncey
Escape Game au caveau Letenneur
Le caveau Letenneur 23 Le Manuet Roncey Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Venez frissonner et enquêter le 30 et 31 octobre dans le lieu insolite du caveau Letenneur. Parmi nos pensionnaires vous aurez l’opportunité de découvrir et d’expérimenter nos méthodes innovantes que vous trouvez nulle part ailleurs
Angoisse, stress et frayeur seront au rendez vous.
Oserez vous relever le défi.
Des équipes seront constituées.
Fortement déconseillé au moins de 12 ans.
Réservation obligatoire. .
Le caveau Letenneur 23 Le Manuet Roncey 50210 Manche Normandie +33 6 08 14 91 48 odelirderoncey@gmail.com
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English : Escape Game au caveau Letenneur
L’événement Escape Game au caveau Letenneur Roncey a été mis à jour le 2026-07-31 par Coutances Tourisme
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