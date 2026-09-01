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AGENDA · Auzon

Escape game au musée de la vespa Auzon

samedi 19 septembre 2026 · Auzon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
chemin du Béal
Ville
43390 Auzon
Département
Haute-Loire
Tarif

Auzon

Escape game au musée de la vespa

chemin du Béal Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Mini escape game pour les familles dans le cadre des journées européennes du patrimoine.
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chemin du Béal Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 61 48 84 

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English :

A mini escape game for families as part of European Heritage Days.

L’événement Escape game au musée de la vespa Auzon a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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