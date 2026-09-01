AGENDA · Auzon
Escape game au musée de la vespa Auzon
samedi 19 septembre 2026 · Auzon
Informations pratiques
Auzon
Escape game au musée de la vespa
chemin du Béal Auzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Mini escape game pour les familles dans le cadre des journées européennes du patrimoine.
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chemin du Béal Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 61 48 84
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English :
A mini escape game for families as part of European Heritage Days.
L’événement Escape game au musée de la vespa Auzon a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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