AGENDA · Auzon
Visite guidée Ecomusée Rue du Pavé Auzon
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Pavé · Auzon
Informations pratiques
Auzon
Visite guidée Ecomusée
Rue du Pavé Ecomusée d’Auzon Auzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée proposée par l’équipe de l’Ecomusée dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine
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Rue du Pavé Ecomusée d’Auzon Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes sva.asso@laposte.net
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English :
Guided tour offered by the Ecomuseum team as part of European Heritage Days
L’événement Visite guidée Ecomusée Auzon a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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