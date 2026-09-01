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AGENDA · Auzon

Visite guidée Ecomusée Rue du Pavé Auzon

samedi 19 septembre 2026 · Rue du Pavé · Auzon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rue du Pavé
Adresse
Ecomusée d'Auzon
Ville
43390 Auzon
Département
Haute-Loire
Tarif

Auzon

Visite guidée Ecomusée

Rue du Pavé Ecomusée d’Auzon Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée proposée par l’équipe de l’Ecomusée dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine
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Rue du Pavé Ecomusée d’Auzon Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   sva.asso@laposte.net

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English :

Guided tour offered by the Ecomuseum team as part of European Heritage Days

L’événement Visite guidée Ecomusée Auzon a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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