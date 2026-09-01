Visite guidée Ecomusée Rue du Pavé Auzon

Informations pratiques

Auzon

Visite guidée Ecomusée

Rue du Pavé Ecomusée d’Auzon Auzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée proposée par l’équipe de l’Ecomusée dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine

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Rue du Pavé Ecomusée d’Auzon Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes sva.asso@laposte.net

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English :

Guided tour offered by the Ecomuseum team as part of European Heritage Days

L’événement Visite guidée Ecomusée Auzon a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne