Fréland

Escape game au Pays Welche

2 Rue de la Rochette Fréland Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-29 18:00:00

fin : 2026-10-21 19:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Avec cet escape game développez votre esprit logique et d’équipe. Le temps joue contre vous car vous avez une heure pour relever ce défi !

Un ennemi de la communauté Welche, a décidé de décimer le village de Fréland. La mission des joueurs est de retrouver le plan de cet ennemi (heure prévue de l’attaque, le lieu et le type d’attaque) qu’il a caché dans la maison et de le rapporter au leader (l’accompagnateur du groupe) de la communauté pour sauver le village.

Les réservations se font uniquement en ligne sur le site web.

Tarifs dégressifs en fonction du nombre de personnes.

Le jeu est gratuit pour les moins de 10 ans, mais au vu des énigmes nous conseillons un âge minimum de 12-13 ans, sauf si vous avez des enfants très à l’aise avec ce type de jeu.

.

2 Rue de la Rochette Fréland 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 33 47 37 clement.bertrand.74@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Develop your logical and team spirit with this escape game. Time is on your side as you have just one hour to complete the challenge!

L’événement Escape game au Pays Welche Fréland a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg