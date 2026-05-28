Paimpol

Escape game: Casting Piégé

Place du Champ de Foire Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Convoqués pour le casting du prochain spectacle de Mr Barnum, rien ne se passe comme prévu… Pour la première fois sous chapiteau, la troupe vous entraîne dans une énigme explosive. Saurez-vous déjouer les mystères du chapiteau et sauver le spectacle ? Durée: 1h15 .

Place du Champ de Foire Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 75 07 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Escape game: Casting Piégé Paimpol a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol