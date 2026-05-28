La Symphonie des Nuées Paimpol
La Symphonie des Nuées Paimpol samedi 20 juin 2026.
Paimpol
La Symphonie des Nuées
Place du Champ de Foire Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Comédie musicale: Sous le chapiteau, assistez à la représentation de la dernière création du Cirque Musical, un spectacle tendre et drôle, où musique, danse et marionnettes géantes invitent petits et grands à rêver, à rire et à s’émerveiller ensemble. .
Place du Champ de Foire Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 75 07 83
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English :
L’événement La Symphonie des Nuées Paimpol a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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