Thénac

Escape Game Familial | Château de Panisseau

CHATEAU de PANISSEAU Thénac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02 2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23

Enfermé par des voleurs dans la cuisine du Château, vous devrez prévenir le propriétaire qu’ils pillent la cave.

Vous disposerez de 30 minutes pour résoudre 12 énigmes et trouver la clé qui vous permettra de sortir de la pièce. Les énigmes sont pour petits et grands, et tournent autour de la cuisine, du vin et de la propriété.

Jeu possible en français ou en anglais !

Sur réservation. .

CHATEAU de PANISSEAU Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 40 03 contact@panisseau.com

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English : Escape Game Familial | Château de Panisseau

L’événement Escape Game Familial | Château de Panisseau Thénac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides