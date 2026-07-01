Escape Game interactif, Bibliothèque de Beaucaire, Beaucaire

Informations pratiques

Escape Game interactif 2 et 3 octobre Bibliothèque de Beaucaire Gard

Session de jeu limitée à 4 joueurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Vous avez aimé Le Nom de la Rose ? Vous adorerez Lux in tenebris ! Vous voilà propulsé dans un thriller médiéval dont vous êtes le héros. Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous sillonnez le village à la recherche des indices pour confondre le meurtrier

Un thriller immersif qui vous plonge dans le haut moyen-âge et vous invite à mener l’enquête : An 1388, en chemin vers la cour de Gaston Fébus, Jehan Froissart et son page (le visiteur) sont surpris par une tempête. Mais au village où ils font halte, l’atmosphère est ténébreuse. L’abbé Causas leur offre le gîte, et partage son tourment : la veille, deux villageois ont été assassinés. Froissart décide de mener l’enquête. Du bourreau Colas à l’accorte Anna, de Garin de Balun, le troubadour, à Philémon, le tenancier gouailleur, qui se soumettra à la question ?

Tout public à partir de 13 ans.

Bibliothèque de Beaucaire Cours Gambetta, 30300 Beaucaire, France Beaucaire 30300 Gard Occitanie 0466592698 https://beaucaire-pom.c3rb.org [{« type »: « phone », « value »: « 04.66.59.26.98 »}] La bibliothèque municipale vous propose, dans un cadre agréable avec un jardin de lecture, un fonds de livres et de films à emprunter, divers services, ainsi que des actions culturelles thématiques.

Biblis en folie 2026

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