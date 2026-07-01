Grande Braderie, Bibliothèque de Beaucaire, Beaucaire

Informations pratiques

Grande Braderie 2 et 3 octobre Bibliothèque de Beaucaire Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

La Mairie de Beaucaire vous invite à participer à sa grande braderie de livres annuelle.

Cette dernière se tiendra comme à son habitude dans la cour de la Bibliothèque, 1 rue Roger Pascal à Beaucaire.

Romans, albums jeunesse, bandes dessinées, magazines… genres et thèmes variés de livres venant du fond de la Bibliothèque municipale seront mis en vente. De quoi remplir sa bibliothèque personnelle et faire le plein de livres pour la rentrée.

Bibliothèque de Beaucaire Cours Gambetta, 30300 Beaucaire, France Beaucaire 30300 Gard Occitanie 0466592698 https://beaucaire-pom.c3rb.org La bibliothèque municipale vous propose, dans un cadre agréable avec un jardin de lecture, un fonds de livres et de films à emprunter, divers services, ainsi que des actions culturelles thématiques.

Biblis en folie 2026

©mairie de beaucaire