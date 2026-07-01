Grande Braderie, Bibliothèque de Beaucaire, Beaucaire
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque de Beaucaire · Beaucaire
Informations pratiques
Grande Braderie 2 et 3 octobre Bibliothèque de Beaucaire Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
La Mairie de Beaucaire vous invite à participer à sa grande braderie de livres annuelle.
Cette dernière se tiendra comme à son habitude dans la cour de la Bibliothèque, 1 rue Roger Pascal à Beaucaire.
Romans, albums jeunesse, bandes dessinées, magazines… genres et thèmes variés de livres venant du fond de la Bibliothèque municipale seront mis en vente. De quoi remplir sa bibliothèque personnelle et faire le plein de livres pour la rentrée.
Bibliothèque de Beaucaire Cours Gambetta, 30300 Beaucaire, France Beaucaire 30300 Gard Occitanie 0466592698 https://beaucaire-pom.c3rb.org La bibliothèque municipale vous propose, dans un cadre agréable avec un jardin de lecture, un fonds de livres et de films à emprunter, divers services, ainsi que des actions culturelles thématiques.
Biblis en folie 2026
©mairie de beaucaire
À voir aussi à Beaucaire (Gard)
- Visite & Dégustation au Château Mourgues du Grès Beaucaire 4 juillet 2026
- Escape Game interactif, Bibliothèque de Beaucaire, Beaucaire 2 octobre 2026