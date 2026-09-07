Escape game : Intrigue à la cour du duc Stanislas, Hotel de ville d’Eulmont, Eulmont

Informations pratiques

Escape game : Intrigue à la cour du duc Stanislas 19 et 20 septembre Hotel de ville d’Eulmont Meurthe-et-Moselle

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des espions à la solde des puissances étrangères intriguent pour prendre possession du duché de Lorraine. Saurez-vous les démasquer et permettre à Stanislas de conserver son trône?

Pour se faire, le moyen idéal pour enquêter incognito est assurément d’enfiler un masque et d’intégrer une petite “fête galante “organisée pendant ces journées du patrimoine, dans le nouveau jardin de l’Hôtel de Ville d’Eulmont.

Vous y croiserez de drôles de personnages masqués qui dansent et chantent en costumes d’époque … Vous découvrirez Eulmont au XVIIIe siècle au travers de vues inédites du village où des indices sont à retrouver…

A vous de démasquer les espions de vos alliers et de trouver la clé de l’énigme.

Crèpes et jus de pomme pour les petits gourmands à l’heure du goûter…

Exposition de vues du village au XVIIIe siècle à découvrir également en dehors du jeu dans l’espace d’exposition de l’Hôtel de Ville et au Château d’Eulmont.

Hotel de ville d’Eulmont rue du château 54690 Eulmont Eulmont 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est L’hôtel de ville est installé dans une ancienne ferme du XIXe siècle avec un jardin intérieur et un four à pain.

Des espions à la solde des puissances étrangères intriguent pour prendre possession du duché de Lorraine, saurez-vous les démasquer et permettre à Stanislas de conserver son trône?

©benjaminbrillaud