Escape game « La pierre de folie », Centre hospitalier, Cadillac

Informations pratiques

Escape game « La pierre de folie » Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Centre hospitalier Gironde

Gratuit. Sur réservation. Places limitées à 6 personnes par session.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Les Journées Européennes du Patrimoine, sont une invitation à porter un autre regard sur le Centre Hospitalier de Cadillac, de mieux comprendre son histoire, son évolution et son rôle au cœur du territoire, tout en sensibilisant le public aux enjeux de la santé mentale et à la déstigmatisation des personnes concernées par la maladie.

Synopsis de l’escape game :

XVIIe siècle, une jeune femme schizophrène nommée Margaux met au monde un enfant, Hugo, porteur d’une pathologie mentale. Elle se réfugie au couvent des Capucins à Cadillac et l’élève avec les soeurs. Un jour, Hugo s’échappe du couvent…

Etes-vous prêts à traverser le temps pour retrouver Hugo et briser la pierre qui contient sa folie ?

Centre hospitalier 89 rue Cazaux Cazalet, 33410 Cadillac Cadillac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 76 54 47 http://www.ch-cadillac.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ch-cadillac.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « communication@ch-cadillac.fr »}]

Les Journées Européennes du Patrimoine, sont une invitation à porter un autre regard sur le Centre Hospitalier de Cadillac, de mieux comprendre son histoire, son évolution et son rôle au cœur du tout…

©CH cadillac