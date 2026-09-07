Parenthèse historique « L’héritage des marguerites : patrimoine en danger », Centre hospitalier, Cadillac

Informations pratiques

Parenthèse historique « L’héritage des marguerites : patrimoine en danger » Samedi 19 septembre, 11h00, 14h45 Centre hospitalier Gironde

Gratuit. Sur réservation. 15 places maximum par conférence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Les Journées Européennes du Patrimoine, sont une invitation à porter un autre regard sur le Centre Hospitalier de Cadillac, de mieux comprendre son histoire, son évolution et son rôle au cœur du territoire, tout en sensibilisant le public aux enjeux de la santé mentale et à la déstigmatisation des personnes concernées par la maladie.

Conférence :

Et si les pierres de Cadillac racontaient toutes la même histoire ? Le temps d’une parenthèse historique, Léonor Reuzé, guide conférencière, vous invite à remonter le fil d’un héritage commun : celui des familles de Grailly, Foix-Candale et d’Épernon, dont l’empreinte se lit encore aujourd’hui dans chaque pierre de la ville.

De la Bastide au château ducal, du cimetière des Oubliés à l’hôpital et sa chapelle, ces cinq lieux emblématiques se répondent, se prolongent, se complètent — comme les chapitres d’un seul et même récit. Une conférence pensée comme une invitation au voyage.

Mais raconter le passé, c’est aussi s’interroger sur la préservation de ses lieux emblématiques aujourd’hui : Quelles restaurations ont déjà rendu leur éclat à ces témoins du temps ? Quels chantiers s’annoncent, pour continuer à préserver ce patrimoine fragile ? Chiffres à l’appui, la conférence dressera un état des lieux sans détour, entre bilans accomplis et défis à venir, illustrant une volonté commune : celle de sauvegarder, ensemble, la mémoire vivante de Cadillac.

3 horaires : 11h-12h / 14h45-15h45 / 15h15-16h15

Centre hospitalier 89 rue Cazaux Cazalet, 33410 Cadillac Cadillac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 76 54 47 http://www.ch-cadillac.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ch-cadillac.fr/actualites/le-ch-de-cadillac-vous-ouvre-ses-portes-pour-les-journees-europeennes-du-patrimoine »}]

Les Journées Européennes du Patrimoine, sont une invitation à porter un autre regard sur le Centre Hospitalier de Cadillac, de mieux comprendre son histoire, son évolution et son rôle au cœur du tout…

©CH cadillac