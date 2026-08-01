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AGENDA · Le Mans

Escape Game La Résistance a besoin de vous ! Av. Rostov-sur-le-Don Le Mans

mardi 11 août 2026 · Av. Rostov-sur-le-Don · Le Mans

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Av. Rostov-sur-le-Don
Adresse
43 Grande Rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
6

Le Mans

Escape Game La Résistance a besoin de vous !

Av. Rostov-sur-le-Don 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 17:00:00
fin : 2026-08-11 18:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Entre histoire et enquête, cet escape game vous plongera dans le rôle de véritables résistants de la Seconde Guerre mondiale. Êtes-vous de taille à relever le défi ? 

Jauge de 6 personnes.

Attention pas de billetterie sur place.   .

Av. Rostov-sur-le-Don 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Escape Game La Résistance a besoin de vous ! Le Mans a été mis à jour le 2026-07-29 par CDT72

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