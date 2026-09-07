Escape game : « Le dernier secret de l’herboriste », Médiathèque de Floirac, Floirac

Informations pratiques

Escape game : « Le dernier secret de l’herboriste » Vendredi 2 octobre, 15h00 Médiathèque de Floirac Gironde

6 personnes chaque heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Des sessions toutes les heures pour sortir des griffes de la nature en remuant ses méninges avec la complicité de la Ludothèque Ô fil du jeu.

Poussez la porte d’une mystérieuse et vieille herboristerie et plongez dans une mission extraordinaire !

Au cœur de ce lieu rempli de fioles, de plantes séchées et de secrets oubliés, se cache le dernier espoir d’une espèce végétale légendaire. Les dernières graines d’une plante exceptionnelle ont été dissimulées par un ancien herboriste avant sa disparition. Mais il ne les a pas laissées à la portée de n’importe qui…

Pour les retrouver, vous devrez résoudre des énigmes, fouiller l’atelier, déchiffrer des indices et relever des défis qui mettront à l’épreuve votre sens de l’observation, votre logique et votre esprit d’équipe.

Médiathèque de Floirac 3 rue voltaire, Floirac Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 99 28 https://mediatheque.floirac.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.floirac.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 99 28 »}] Espace culturel de découvertes, de rencontres et d’échanges, la médiathèque de Floirac propose une sélection de livres, de presse, de musique et de films en accès libre et à l’emprunt pour tous les publics.

Sa collection rassemble une sélection de 62 000 documents répartis sur deux sites :

Roland Barthes, sur les coteaux,

M.270 – Jean Darriet, dans la plaine.

Espace connecté, la médiathèque propose également l’accès in-situ à de nombreux outils numériques (ordinateurs, tablettes, consoles de jeux…). L’accès est libre et ouvert à tous.

Parking disponible gratuit sans limite de temps

Bus : Ligne 1, 28, 32, 54 et 65

Tram E Arrêt : Floirac Dravemont

L’usage des locaux et des services sont soumis au respect du règlement intérieur.

Biblis en folie 2026

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