Paysages et transformations urbaines – Visite commentée depuis la terrasse du Parking METPARK Arena, Parking METPARK Arena, Floirac

Informations pratiques

Paysages et transformations urbaines – Visite commentée depuis la terrasse du Parking METPARK Arena Samedi 19 septembre, 10h00 Parking METPARK Arena Gironde

Gratuit. Sur réservation. Places limitées à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, METPARK ouvre exceptionnellement au public la terrasse du parking Arena, conçue par l’architecte Rudy Ricciotti en 2015.

Commentée par Marie Serein, urbaniste à Bordeaux Métropole, cette visite invite à découvrir un panorama remarquable sur la Garonne, ses cinq ponts, ainsi que les paysages des quais de Bordeaux et de Floirac.

Ce point de vue privilégié permet de mieux comprendre les grandes transformations urbaines de la rive droite et l’évolution récente du territoire. Au-delà de son intérêt architectural, le lieu offre une lecture originale du paysage métropolitain.

Parking METPARK Arena 50 Avenue Jean Alfonséa, 33270 Floirac Floirac 33270 La Souys Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 99 50 00 https://www.mtpk.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.mtpk.fr/inscription-journees-du-patrimoine/ »}] La grande salle de spectacle ARKEA ARENA et le parking METPARK ARENA conçus par Rudy Ricciotti en 2015, se trouvent à Floirac, sur la rive droite de la Garonne. Accès piétons.

Bus express H

Bus Ligne 1, 25

Parking : stationnement payant

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, METPARK ouvre exceptionnellement au public la terrasse du parking Arena, conçue par l’architecte Rudy Ricciotti en 2015.

© Photo Philippe Caumes – Parking METPARK ARENA – Rudy Ricciotti 2015