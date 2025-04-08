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Jeudis Musicaux 2026 Renaud Garcia‑Fons et Claire Antonini rue de la Mairie Floirac

Jeudis Musicaux 2026 Renaud Garcia‑Fons et Claire Antonini rue de la Mairie Floirac jeudi 27 août 2026.

Lieu : rue de la Mairie

Adresse : Église Saint‑Étienne

Ville : 17120 Floirac

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 17 17 17

Floirac

Jeudis Musicaux 2026 Renaud Garcia‑Fons et Claire Antonini

rue de la Mairie Église Saint‑Étienne Floirac Charente-Maritime

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

DATE D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE Jeudi 2 juillet à 10h
Duo contrebasse luth Renaud Garcia‑Fons (contrebasse cinq cordes) et Claire Antonini (luth)
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rue de la Mairie Église Saint‑Étienne Floirac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 

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English :

TICKET OPENING DATE: Thursday, July 2 at 10 a.m
Double bass and lute duo: Renaud Garcia-Fons (five-string double bass) and Claire Antonini (lute)

L’événement Jeudis Musicaux 2026 Renaud Garcia‑Fons et Claire Antonini Floirac a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique

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