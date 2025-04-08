Jeudis Musicaux 2026 Renaud Garcia‑Fons et Claire Antonini rue de la Mairie Floirac
Jeudis Musicaux 2026 Renaud Garcia‑Fons et Claire Antonini rue de la Mairie Floirac jeudi 27 août 2026.
Floirac
Jeudis Musicaux 2026 Renaud Garcia‑Fons et Claire Antonini
rue de la Mairie Église Saint‑Étienne Floirac Charente-Maritime
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
DATE D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE Jeudi 2 juillet à 10h
Duo contrebasse luth Renaud Garcia‑Fons (contrebasse cinq cordes) et Claire Antonini (luth)
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rue de la Mairie Église Saint‑Étienne Floirac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
TICKET OPENING DATE: Thursday, July 2 at 10 a.m
Double bass and lute duo: Renaud Garcia-Fons (five-string double bass) and Claire Antonini (lute)
L’événement Jeudis Musicaux 2026 Renaud Garcia‑Fons et Claire Antonini Floirac a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique
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