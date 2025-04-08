Jeudis Musicaux 2026 Renaud Garcia‑Fons et Claire Antonini rue de la Mairie Floirac

Floirac

Jeudis Musicaux 2026 Renaud Garcia‑Fons et Claire Antonini

rue de la Mairie Église Saint‑Étienne Floirac Charente-Maritime

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

DATE D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE Jeudi 2 juillet à 10h

Duo contrebasse luth Renaud Garcia‑Fons (contrebasse cinq cordes) et Claire Antonini (luth)

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rue de la Mairie Église Saint‑Étienne Floirac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

TICKET OPENING DATE: Thursday, July 2 at 10 a.m

Double bass and lute duo: Renaud Garcia-Fons (five-string double bass) and Claire Antonini (lute)

L’événement Jeudis Musicaux 2026 Renaud Garcia‑Fons et Claire Antonini Floirac a été mis à jour le 2026-04-30 par Royan Atlantique