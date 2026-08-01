UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Floirac

Le Grand Festin Sanglier à la broche Floirac

samedi 29 août 2026 · Floirac

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
rue de la Mairie
Ville
17120 Floirac
Département
Charente-Maritime
Tarif
10 10 10

Floirac

Le Grand Festin Sanglier à la broche

rue de la Mairie Floirac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 12:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Repas convivial place de la mairie.
  .

rue de la Mairie Floirac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 49 07 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A friendly meal at Town Hall Square.

L’événement Le Grand Festin Sanglier à la broche Floirac a été mis à jour le 2026-07-27 par Royan Atlantique

À voir aussi à Floirac (Charente-Maritime)