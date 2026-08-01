Informations pratiques

Floirac

Le Grand Festin Sanglier à la broche

rue de la Mairie Floirac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 12:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Repas convivial place de la mairie.

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rue de la Mairie Floirac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 49 07 08

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English :

A friendly meal at Town Hall Square.

L’événement Le Grand Festin Sanglier à la broche Floirac a été mis à jour le 2026-07-27 par Royan Atlantique