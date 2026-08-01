AGENDA · Floirac
Le Grand Festin Sanglier à la broche Floirac
samedi 29 août 2026 · Floirac
Informations pratiques
Floirac
Le Grand Festin Sanglier à la broche
rue de la Mairie Floirac Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 12:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Repas convivial place de la mairie.
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rue de la Mairie Floirac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 49 07 08
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English :
A friendly meal at Town Hall Square.
L’événement Le Grand Festin Sanglier à la broche Floirac a été mis à jour le 2026-07-27 par Royan Atlantique
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