Explorez la Souys, Place Gisèle Halimi, Floirac
samedi 19 septembre 2026 · Place Gisèle Halimi · Floirac
Informations pratiques
Explorez la Souys Samedi 19 septembre, 10h30 Place Gisèle Halimi Gironde
Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Venez découvrir les quartiers Souys Combes et Souys Eiffel, au cœur de l’opération d’intérêt national Bordeaux Euratlantique.
Guidés par les médiatrices de la Maison du Projet, explorez un territoire en pleine transformation à travers des photographies d’archives, des objets patrimoniaux et des récits du passé.
Cette balade immersive vous permettra de mieux comprendre l’histoire du site, ses enjeux environnementaux et les projets qui dessinent les quartiers de demain.
Place Gisèle Halimi Chemin Richelieu, 33270 Floirac Floirac 33270 La Souys Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0547500999 »}, {« type »: « email », « value »: « informations@bordeaux-euratlantique.fr »}]
Venez découvrir les quartiers Souys Combes et Souys Eiffel, au cœur de l’Opération d’Intérêt National Bordeaux Euratlantique. Guidés par les médiatrices de la Maison du Projet, explorez un territoire…
©Rémy Pujol
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