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Explorez la Souys, Place Gisèle Halimi, Floirac

samedi 19 septembre 2026 · Place Gisèle Halimi · Floirac

Explorez la Souys, Place Gisèle Halimi, Floirac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Gisèle Halimi
Adresse
Chemin Richelieu, 33270 Floirac
Ville
33270 Floirac
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes.

Explorez la Souys Samedi 19 septembre, 10h30 Place Gisèle Halimi Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Venez découvrir les quartiers Souys Combes et Souys Eiffel, au cœur de l’opération d’intérêt national Bordeaux Euratlantique.
Guidés par les médiatrices de la Maison du Projet, explorez un territoire en pleine transformation à travers des photographies d’archives, des objets patrimoniaux et des récits du passé.
Cette balade immersive vous permettra de mieux comprendre l’histoire du site, ses enjeux environnementaux et les projets qui dessinent les quartiers de demain.

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Venez découvrir les quartiers Souys Combes et Souys Eiffel, au cœur de l’Opération d’Intérêt National Bordeaux Euratlantique. Guidés par les médiatrices de la Maison du Projet, explorez un territoire…

©Rémy Pujol

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