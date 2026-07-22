Escape game | Le patrimoine lupovicien Saint-Leu-d’Esserent

Informations pratiques

Saint-Leu-d’Esserent

Escape game | Le patrimoine lupovicien

1 Rue Jean Moulin Saint-Leu-d’Esserent Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-21 2026-08-28

Envie de pimenter vos journées d’août ? La ville organise des Escape Games inédits centrés sur les secrets et mystères du Patrimoine Lupovicien ! Sauriez-vous résoudre toutes les énigmes à temps ?

Choisissez votre date 6, 21 ou 27 août

Pour qui ? Ados (dès 12 ans) et adultes ! Formez votre équipe et venez relever le défi.

Les places sont limitées, réservations obligatoires auprès du Pôle Culture au 03 44 56 05 34

ou par mail à l’adresse patrimoine@saintleudesserent.fr

Rdv au Pôle Culture 1, Rue Jean Moulin 60340 Saint-leu d’esserent

Envie de pimenter vos journées d’août ? La ville organise des Escape Games inédits centrés sur les secrets et mystères du Patrimoine Lupovicien ! Sauriez-vous résoudre toutes les énigmes à temps ?

Choisissez votre date 6, 21 ou 27 août

Pour qui ? Ados (dès 12 ans) et adultes ! Formez votre équipe et venez relever le défi.

Les places sont limitées, réservations obligatoires auprès du Pôle Culture au 03 44 56 05 34

ou par mail à l’adresse patrimoine@saintleudesserent.fr

Rdv au Pôle Culture 1, Rue Jean Moulin 60340 Saint-leu d’esserent .

1 Rue Jean Moulin Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France +33 3 44 56 05 34 mediatheque@saintleudesserent.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to spice up your August days? The city is organizing unique escape games centered on the secrets and mysteries of Lupovician heritage! Can you solve all the puzzles in time?

Choose your date: August 6, 21, or 27

Who’s it for? Teens (ages 12 and up) and adults! Form your team and come take on the challenge.

Spaces are limited; reservations are required at the Pôle Culture by calling 03 44 56 05 34

or by email at: patrimoine@saintleudesserent.fr

Meet at the Pôle Culture, 1 Rue Jean Moulin, 60340 Saint-Leu-d’Esserent

L’événement Escape game | Le patrimoine lupovicien Saint-Leu-d’Esserent a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Creil Sud Oise