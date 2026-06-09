ESCAPE GAME Machecoul-Saint-Même
ESCAPE GAME Machecoul-Saint-Même mercredi 26 août 2026.
Machecoul-Saint-Même
ESCAPE GAME
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 15:00:00
Date(s) :
2026-08-26
JOUER AVEC L’INSEE
Venez résoudre l’escape game, répondre aux devinettes et quizz avec une animatrice de l’Insee. Pour apprendre en s’amusant ! .
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr
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PLAY WITH INSEE
L’événement ESCAPE GAME Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique
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