Machecoul-Saint-Même

ESCAPE GAME

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26 15:00:00

Date(s) :

2026-08-26

JOUER AVEC L’INSEE

Venez résoudre l’escape game, répondre aux devinettes et quizz avec une animatrice de l’Insee. Pour apprendre en s’amusant ! .

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr

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English :

PLAY WITH INSEE

L’événement ESCAPE GAME Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique