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ESCAPE GAME Machecoul-Saint-Même

ESCAPE GAME Machecoul-Saint-Même mercredi 26 août 2026.

Adresse : 7 Rue des Bouchers

Ville : 44270 Machecoul-Saint-Même

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Machecoul-Saint-Même

ESCAPE GAME

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 15:00:00

Date(s) :
2026-08-26

JOUER AVEC L’INSEE
Venez résoudre l’escape game, répondre aux devinettes et quizz avec une animatrice de l’Insee. Pour apprendre en s’amusant !   .

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61  bibliotheque@machecoul.fr

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PLAY WITH INSEE

L’événement ESCAPE GAME Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique

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