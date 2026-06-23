Escape game Maîche le mont Miroir Le trésor de la sorcière Maîche jeudi 27 août 2026.

Maîche

Escape game Maîche le mont Miroir Le trésor de la sorcière

Le mont Miroir Maîche Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:30:00

fin : 2026-08-27 16:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Durant le jour, belle femme qui séduit ceux qui entendent sa douce voix elle se transforme la nuit venue en horrible sorcière qui cherche à entrainer ses victimes dans les profondeurs de la terre. Son pouvoir de transformation est du à un diamant noir que vous devrez retrouver pour l’empêcher de terroriser les voyageurs, mais gare à vous! Réservation obligatoire. .

Le mont Miroir Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88 tourisme@payshorloger.com

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English : Escape game Maîche le mont Miroir Le trésor de la sorcière

L’événement Escape game Maîche le mont Miroir Le trésor de la sorcière Maîche a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER